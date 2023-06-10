Ordu'da baba ile kızı aynı gün vefat etti

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ORDU (AA) - Ordu'nun Perşembe ilçesinde, baba ile kızı, aynı gün hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı İmeçli Mahallesi'nde dün asma yaprağı toplamak için tek katlı evin çatısına çıkan Nurgül Baştürk (59), dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan Baştürk, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesindeki müdahale rağmen kurtarılamadı.

Kızının vefat ettiğini öğrenen felçli olan baba Mehmet Özcan (89) da rahatsızlanması üzerine götürüldüğü aynı hastanede yaşamını yitirdi.

Baba ve kızının cenazeleri, bugün kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki kabristanda toprağa verildi.

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