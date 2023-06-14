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Devlet desteğiyle kurduğu serada çilek üreten kadın girişimci taleplere yetişemiyor

AA

Devlet desteğiyle kurduğu serada çilek üreten kadın girişimci taleplere yetişemiyor

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu'da devlet desteğiyle 5,5 dönümlük arazisine kurduğu serada topraksız tarım yöntemiyle çilek üreten girişimci Özge Arslan, ilk yılda 100 ton ürün almayı hedefliyor.

Fatsa ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk annesi Arslan, çilek yetiştirmek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etti.

Arslan, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi" kapsamında yüzde 50'si hibe olmak üzere yaklaşık 7 milyon liraya kurulan seraya 110 bin çilek fidesi ekti.

Serada topraksız tarım yöntemiyle ilk ürün hasadını nisanda yapan Özge Arslan, AA muhabirine, daha önce eşinin de yardımlarıyla özellikle hayvancılık sektöründe çalışmalar yaptıklarını, geçen yıldan bu yana da çilek üretimine yöneldiklerini söyledi.

Günlük 400 kilogram çilek hasat ettiklerini belirten Arslan, "Hasat edilen çileğin kilogramını 60 liradan satışa sunuyoruz. İlgi oldukça fazla, gelen taleplere kimi zaman yetişemediğimiz oluyor. Sezon sonunda ise hedefimiz 100 ton ürün almak." dedi.

Arslan, topraksız tarımla çilek üretimine başladığı için memnun olduğunu vurgulayarak, "Hedefimiz ihracat da yapabilmek ancak iç piyasaya ürün yetiştiremiyoruz. Bu nedenle üretim alanımızı yeni sezonda genişletmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

- Serada 5 işçi çalışıyor

Serada 5 kişiyi istihdam ettiklerini anlatan Arslan, "Seranın her şeyi ile günlük ilgileniliyor. Günümüz bu serada geçiyor. Serada iyi tarım uygulamalarını kullanıyoruz. Çilek üretiminde kimyasal ilaç kullanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, yılın 10 ayı serada üretim yapmayı planladığını dile getirerek, destekleri dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

- "Çilek üretimi ilimiz ekonomisine de çok ciddi katkı sağlıyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise çiftçi Özge Arslan'ı örnek girişimi dolayısıyla kutladı.

Yüzde 50 hibe desteği ile yaklaşık 7 milyon liraya kurulan serada başarılı işler ortaya çıktığına işaret eden Yılmaz, "Kendisi de ne kadar doğru bir iş yaptığını anlamış oldu. İlimizde ilk defa böyle bir tesiste topraksız çilek üretimi yapılıyor. Çileğe talep oldukça fazla. Çiftçimizin pazar konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Kendisi bu yatırımı daha da büyütmeyi istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığının girişimcilere desteğinin sürdüğünü belirterek, "Özge hanım gibi yatırım yapmak isteyenlere, il ve ilçe müdürlüklerimizi ziyaret etmeleri durumunda gereken destek sağlanacaktır." dedi.

Ordu genelinde çilek üretiminin her geçen yıl arttığını ifade eden Yılmaz, "Son 10 yılı baz aldığımızda 100 ton olan üretimimiz, bugün 1200 tonun üzerine çıkmış durumda. Bu haliyle çilek üretimi ilimiz ekonomisine de çok ciddi katkı sağlıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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