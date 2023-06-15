Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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ORDU (AA) - Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, Altınordu ilçesinde şüphe üzerine H.A, A.A, E.A. ve T.A'nın içinde bulunduğu otomobili durdurarak arama yaptı.

Üzerlerinde 500 gram skunk ele geçirilen şüpheliler, gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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