Ordu'da üzerinde 3 bin uyuşturucu hapla yakalanan kişi tutuklandı

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ORDU (AA) - Ordu'da polisin üzerinde 3 bin uyuşturucu hap bulduğu kişi tutuklandı.

Altınordu ilçesinde polis, durumundan şüphelendiği M.S.D'nin kimliğini kontrol ettikten sonra üstünü aradı.

Üzerinde 3 bin uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.D, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.





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