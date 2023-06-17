Karadeniz'deki 7 ilde YKS'nin ilk oturumu yapılıyor

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TRABZON (AA) - Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi.



TYT, Trabzon'da 107 sınav binasındaki 1655 salonda gerçekleştiriliyor.

Sınava il genelinde 30 bin 867 kişi müracaat etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen adaylar, kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarına alındı.

Aileler ise sınavın yapıldığı binaların önünde heyecanla çocuklarını bekliyor.

Artvin'de 15 merkezde 3 bin 923, Bayburt'ta 10 merkezde 2 bin 100, Gümüşhane'de 20 merkezde 4 bin 722, Rize'de ise 35 merkezde 16 bin 162 öğrenci, gelecekleri için önemli bir eşik olan sınavda başarılı olmak için gayret gösteriyor.

Giresun ve Ordu'da da üniversite adayları sınav heyecanı yaşıyor.

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