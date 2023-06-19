Eski milli judocu dedesinin izinden gidiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski milli judocu dedesinin izinden gidiyor

AA

Eski milli judocu dedesinin izinden gidiyor

ORDU (AA) - EYÜP ELEVLİ - Ordulu 11 yaşındaki judocu Kerem Gündoğdu, eski milli sporcu dedesi gibi uluslararası başarılar için azimle çalışıyor.

Altınordu ilçesinde ailesinin yönlendirmesiyle 4 yaşında spora başlayan Gündoğdu, dedesi Hasan İmamoğlu'nun tavsiyesi üzerine yaklaşık 2 yıl önce judo antrenmanlarına katıldı.

Kısa sürede kendini geliştiren Gündoğdu, Ordu ve Bayburt'ta düzenlenen organizasyonlarda 3 kez birincilik elde etti. Uşak'ta 13-14 Haziran'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Türkiye Birinciliği'ne katılan Gündoğdu, 26 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

2007 Masterlar Judo Dünya Şampiyonası'nda ikincilik, 2005 Masterlar Judo Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük, 2006 Veteranlar Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda birincilik dereceleri bulunan dedesi Hasan İmamoğlu'nun izinden giden Kerem, Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcusu olarak Atatürk Ortaokulu'nun spor salonunda antrenmanlarını sürdürüyor.


- Kerem: "Başarabileceğime inanıyorum"

Kerem Gündoğdu, AA muhabirine, 4 yaşında yüzmeyle başladığı sportif aktivitelere okçuluk, cimnastik, atletizm gibi dallarla devam ettiğini söyledi.

Avrupa'da ve dünya şampiyonalarında dereceleri olan dedesi sayesinde judoya başladığını belirten Gündoğdu, "Benim de bunları yapmamı ve İstiklal Marşı'mızı okutmamı çok istiyordu. Ben de gerçekten bunu çok istiyorum. Bana inanıyordu. Hocalarımın desteğiyle bunu başarabileceğime inanıyorum." dedi.

Gündoğdu, sporu ve judoyu çok sevdiğini vurgulayarak, heyecan duyarak katıldığı Okul Sporları Küçükler Judo Türkiye Birinciliği'nde derece elde etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Boks Milli Takım antrenörlerinden Kerem'in babası İbrahim Gündoğdu ise emekli akademisyen de olan kayınpederinin yaklaşık 1,5 ay önce hayatını kaybettiğini aktardı.

Gündoğdu, oğlunun dedesi sayesinde judo branşında güzel ilerlediğini vurgulayarak, "Kayınbabamın yetiştirmiş olduğu öğrencileri Avrupa'da, dünyada, olimpiyatlarda madalya almış isimler. Hem beden eğitimi öğretmenliği hem de antrenörlük yapıyorlar. O yüzden Kerem çok şanslı. Hem dedesinin hem öğretmenlerinin yolunda devam ediyor. Biz de aile olarak çok muyluyuz ve gururluyuz. İnşallah hem eğitiminde hem sporunda Avrupa'da, dünyada ve Türkiye'de başarılı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.


- Şenyurt: "Salondaki arkadaşlarına da madalya konusunda aslında ilham oldu"

Judo antrenörü Hülya Şenyurt, Kerem'in babası ve dedesi gibi spora yatkın olduğunu, judoyu da çok sevdiğini belirtti.

Şenyurt, judonun gerçekten zor ama sevdikten sonrasında akıl oyunlarıyla devam eden bir alan olduğuna işaret ederek, "Hem akıllı olması hem bunun için düzenli antrenman yapması gerekiyor. Kerem'de maşallah hepsi var. Zaten sonuç olarak hem madalyasını kazandı hem de burada salondaki arkadaşlarına da madalya konusunda aslında ilham oldu." şeklinde konuştu.

Kerem'in judo antrenörlerinden Alper Kombak da minik sporcuyla ilgili hedeflerin büyük olduğunu kaydererek, "Hedefimiz olimpiyatlarda ve Avrupa'da ilk üçe girmesi. Belki de olimpiyat şampiyonu olması." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşini arayıp, vurulduğunu söyleyen arıcının cesedi bulundu (2)
YEREL HABERLER Eşini arayıp, vurulduğunu söyleyen arıcının cesedi ...
İstinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü toprağa verildi
YEREL HABERLER İstinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü toprağa ...
Akkuş'ta çiftçilere ekipman desteği sağlandı
YEREL HABERLER Akkuş'ta çiftçilere ekipman desteği sağlandı
Ordu'da bir arıcı kovanlarının yakınında silahla öldürülmüş bulundu
YEREL HABERLER Ordu'da bir arıcı kovanlarının yakınında silahla ...
Karadeniz'deki 7 ilde YKS'nin ilk oturumu yapılıyor
YEREL HABERLER Karadeniz'deki 7 ilde YKS'nin ilk oturumu yapılıyor
Amerikalı Elizabeth katıldığı kurslarda Türk kültürünü öğreniyor
YEREL HABERLER Amerikalı Elizabeth katıldığı kurslarda Türk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.