Ordu'da kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi yaralandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişi bıçaklanarak yaralandı.



Çamurlu Mahallesi Saray Caddesi Cumhuriyet Meydanı mevkisinde, yaşları 16 ile 17 arasında değişen O.Ü, C.E, A.A, T.C. ve E.C. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalışan Tuncay K, aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralandı.

Tuncay K, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Gözaltına alınan O.Ü, C.E, A.A, T.C. ve E.C, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.





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