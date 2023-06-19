Ordu'da kaybolan altın bilezikler, çocuklar bozdurmak için kuyumcuya getirince bulundu

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir kadının düşürerek kaybettiği 4 altın bilezik, 3 çocuğun kuyumcuya bozdurmak için getirmesi üzerine bulundu.

Alınan bilgeye göre, E.K. (56), 80 gram ağırlığındaki 4 altın bileziğini Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda çantasına koymak istediği sırada düşürdü.

Bir süre sonra bilezikleri düşürdüğünü fark eden E.K'nin başvurduğu polis ekipleri, durumu ilçedeki kuyumculara bildirdi.

Bilgilendirmenin ardından ilçedeki bir kuyumcu, altın bilezik bozdurmak için gelen 9-11 yaşlarındaki üç çocuğun durumundan şüphelenerek emniyete ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen polis, E.K'ye ait olduğu belirlenen bilezikleri alarak sahibine teslim etti. Üç çocuk ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



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