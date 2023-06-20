Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

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ORDU (AA) - Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu Ordu, İstanbul ve Giresun'da uyuşturucu ticareti yapıldığı öne sürülen 15 adres belirledi.

Zanlıların adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 114 gram metamfetamin, 12 kök kenevir bitkisi, 2 gram esrar, 4 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 5 tabanca, 5 şarjör ve 5 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 12'si Ordu Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol kararıyla bırakıldı.

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