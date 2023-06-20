Depremzede kadın yaşadığı travmanın etkilerini katıldığı kurs ile atlatıyor

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ORDU (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesiyle Ordu'ya yerleşen 47 yaşındaki Ayşe Derya, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarına (ORMEK) katılarak yaşadığı zorlu süreci atlatmaya çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 çocuk annesi Ayşe Derya, depremin etkilediği Gaziantep'ten gelerek Fatsa ilçesine yerleşti.



Ayşe Derya, yaşadığı süreci atlatmak ve bir uğraş edinmek için ORMEK'deki filografi tekniği ve panç tekniği kurslarına katıldı.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Derya, depremin ardından çocuklarının eğitimini sürdürmesi için yerleştiği Ordu'da çok güzel karşılandıklarını belirtti.



ORMEK'te filografi ve panç kursuna katıldığını anlatan Derya, şöyle devam etti:



"O süreci düşünerek atlatmak yerine bir şeylerle meşgul olmayı tercih ettim. Kurslar, öğreticilik derken o süreçte kendimi geliştirme fırsatı buldum. ORMEK bu konuda bana hocalarımızla beraber çok destek oldu. Bir şeylerle meşgul olmak, sanatsal yönünü açığa çıkarmak insanı olumsuz şeylerden uzaklaştırıyor. Zorlu süreci katıldığım kurslarla atlattım."

Derya, ORMEK'te kendi evinde gibi huzurla çalıştığını kaydederek, bu konuda kendisine destek verenlere teşekkür etti.





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