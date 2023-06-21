Fatsa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 20 noktada su baskını meydana geldi.

İlçede dün gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanağın ardından Bolaman ve Ilıca ırmaklarının debisi yükseldi.

Irmakların taşması sonucu Bolaman Mahallesi'ndeki bazı binaların zemin katındaki depoları su bastı, tarım arazileri de hasar gördü.

Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikmesi nedeniyle de sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, su tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.