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Ordu'da cam temizlerken 5. kattan düşen kadın ağır yaralandı

AA

Ordu'da cam temizlerken 5. kattan düşen kadın ağır yaralandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde apartmanın 5'inci katından düşerek ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

İlçenin Bucak Mahallesi 437. Sokak'ta 6 katlı binanın 5'inci katında yaşayan kayınvalidesinin evindeki camları temizleyen Nazan Başkaya (29), dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan iki çocuk annesi Başkaya, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan Başkaya'nın düşme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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