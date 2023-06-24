TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, sağanaktan etkilenen tarım arazilerini inceledi

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ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da su taşkını ve buna bağlı oluşan heyelanlardan dolayı fındık mahsulünde lokal zararlar oluştuğunu söyledi.

Soydan, Ordu'nun Fatsa ilçesinde 22 Haziran'da sağanak nedeniyle zarar gören Fatsa Ziraat Odası Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Soydan, su taşkınlarından etkilenen merkezdeki ürünlerin hasar gördüğünü belirtti.

Kentteki bazı ilçelerde de su taşkını ve buna bağlı oluşan heyelanlardan dolayı fındık mahsulünde lokal zararlar oluştuğunu anlatan Soydan, "Maalesef bu aylarda bölgemizde böyle felaketler yaşayabiliyoruz. Bunun için tedbirli olmalıyız, dere yataklarını doldurmamalıyız. Ağaç türü bitkileri dere yataklarını yaklaştırmamamız lazım. Olası tehlikeleri gözetip ev ve barınma noktalarımızı dere kenarlarına yapmamamız lazım." dedi.

Soydan, yağış sonrası gerçekleşen heyelanlardan dolayı tarım arazilerinde bir takım fındık kökü ve toprak kayıpları yaşandığını ifade etti.

Tarım sigortasının önemine işaret eden Soydan, yağış sonrası tarım arazilerinde hasar oluşan çiftçilere sigorta ihbarında bulunmalarını önerdi.



Gürsu ise su taşkınlarından etkilenen Fatsa Ziraat Odası Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezi'nin en kısa sürede eski haline gelmesi için çaba sarf ettiklerini kaydetti.



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