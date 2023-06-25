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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordulu 77 yaşındaki Yalçın Ünal, masa tenisinden vazgeçmiyor

AA

Ordulu 77 yaşındaki Yalçın Ünal, masa tenisinden vazgeçmiyor

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordulu 77 yaşındaki Yalçın Ünal, ilerleyen yaşına rağmen vazgeçemediği masa tenisini gençlere de öğretmenin mutluluğunu yaşıyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Ünal, ilk defa 1977'de eline aldığı raketi hiç bırakmayarak masa tenisinde çok sayıda başarı elde etti.

Ünal, 1984 ile 2002 yılları arasında aralıksız her yıl masa tenisinde il şampiyonu olmayı başardı.

Antrenörlük hayatına atılarak başında bulunduğu takımları il ve bölge şampiyonluklarına ulaştıran Yalçın Ünal, uzun süre de masa tenisi hakemliği yaptı.

Sporcu ve antrenör olarak 250'nin üzerinde madalya, kupa ve başarı plaketi kazanan Ünal, aktif sporculuk hayatını tamamladıktan sonra da tutkusu olan masa tenisinden vazgeçmedi.

Haftanın belirli günlerinde Altınordu Gençlik Merkezi'ne giden Ünal, burada hem spor yapıyor hem de öğrenmek isteyen gençlere masa tenisinin inceliklerini öğretiyor.

Yalçın Ünal, AA muhabirine, genç yaşta başladığı ferdi bir spor olan masa tenisinden hiç kopamadığını söyledi.

Masa tenisine ilk başladığı dönemde rakiplerine çok yenildiğini belirten üç torun sahibi Ünal, öğrendikten sonra ise başarıların ardı ardına gelmeye başladığını ifade etti.

Müsabakalara 1984'de katılmaya başladığını anlatan Ünal, 2002'ye kadar farklı kulüplerin çatısı altında maçlara çıktığını kaydetti.

Ünal, 18 yıl boyunca 250'nin üzerinde madalya kazandığını, daha sonra ise antrenörlük yaparak sporcu yetişmesine katkı sunduğunu aktardı.


- "Beni gören genç kardeşlerim maçlarımı ilgiyle izliyor"

Rakiplerinin kendisiyle eşleşmek ve yenmek istediklerini belirten Ünal, hiçbir zaman kolay rakip olmadığını vurguladı.

Ünal, antrenörlüğü 2017'de bıraktığını ancak halen masa tenisini ilk günkü heyecanla oynadığını dile getirerek, Altınordu Gençlik Merkezi'ne gelerek hem maç yaptığını hem de bu sporu öğrenmek isteyen gençlerin isteğini kırmayarak destek olduğunu dile getirdi.

Merkezde yaklaşık 2 saat masa tenisi oynayarak vakit geçirdiğini ifade eden Ünal, "Beni gören genç kardeşlerim maçlarımı ilgiyle izliyor. Oyunum onların çok hoşuna gidiyor. Bazıları bu işin tekniklerini soruyor. Hepsine yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.

Ünal, masa tenisini herkesin sağlığı el verdiğince oynayabileceğine işaret ederek, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Gençlerimiz düzenli şekilde çalışırsa, bu sporda başarılı olabilirler. Bazı gençler elindeki telefonda çok vakit geçiriyor. Ellerindeki telefondan kurtulmanın yollarından birisi de masa tenisini oynamaları. Bu spor derslerin yanında gençlerimizi hem dinlendirecek hem de stres atmalarını sağlayacaktır."

Halen kendisini bu sporda çok başarılı gördüğünün altını çizen Ünal, Ordu Büyükşehir Belediyespor bünyesinde kurulacak masa tenisi takımının başında antrenör ya da idareci olarak yer almak istediğini belirtti.

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da masa tenisi oynamayı sevdiğinin bilindiğini anlatarak, "Cumhurbaşkanı'mız ile maç yaparsam, onur duyarım. Bir devletin Cumhurbaşkanı ile maç yapmak çok büyük bir şereftir." diye konuştu.


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