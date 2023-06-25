Ordu'da hayırseverlerin aldığı koçlar, bayramda yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürecek

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel'in girişimleri, hayırseverlerin desteğiyle alınan koçlar Kurban Bayramı'nda kesilmek üzere 19 ilçedeki yetim ve öksüz çocukların ailelerine gönderildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, bu Kurban Bayramı’nda da Vali Tuncay Sonel'in hayırseverlerin desteği ile alınan kurbanlık koçları, yetim ve öksüz çocuklara gönderilmek üzere kendi elleri ile hazırladığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sonel, "Kına yakılmış ve kurdele ile süslenmiş koçlarımızı hazırladık. Allah hayırsever dostlarımızın hayrını kabul etsin." ifadesini kullandı.

Yetim ve öksüz çocukların Kurban Bayramı'nı daha güzel ve mutlu geçirmelerini istediklerini vurgulayan Vali Sonel, şunları kaydetti:



"Kurban Bayramı öncesinde yetim ve öksüz evlatlarımızdan bakabilecek olanlar yani bahçesi, evi müsait olanlara gönderiyoruz. İstiyoruz ki ailelerimiz kınalı koçlarına sarılsın, bir bayram heyecanı yaşasınlar. Daha sonra kurbanın tüm vecibeleri yerine getirilecek. Müftülüğümüz koordinesinde dini vecibelere uygun olarak gereken yapılacak. Allah kabul etsin. Allah hayırsever vatandaşlarımızın da niyetlerini ve kurbanlarını kabul etsin."

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