Tescilli Ordu fındıklı burma tatlısı bayramda da damakları tatlandıracak

ORDU (AA) - Ordu'nun coğrafi işaretle tescillenen lezzeti Ordu fındıklı burma tatlısı, Kurban Bayramı'na hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinin başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumunca mahreç işaretli ürün olarak tescillenen Ordu fındıklı burma tatlısı, kentte özellikle düğün, bayram gibi önemli günlerde su böreği ve karalahana sarmasıyla misafirlere sunuluyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yöredeki kadınlar, ahşap serender içerisinde imece usulüyle tatlı hazırlama telaşı yaşıyor.

Kadınların işletmeciliğini yaptığı tatlıcılar da bayram dolayısıyla gece saatlerine kadar mesai harcıyor.

Kent merkezindeki iş yerinde iki çalışanıyla hamur işi ürünler üretip satan Şükran Günen, AA muhabirine, 19 yıldır işletmeciliğini yaptığı dükkanında, tatlılardan en fazla Ordu fındıklı burma tatlısının rağbet gördüğünü söyledi.

Bu sene tescil belgesinin alınmasıyla tatlının daha da ön plana çıktığını ve değer kazandığını belirten Günen, tescilin kendilerine çok faydası olduğuna işaret etti.

Günen, yıllardır fındıklı burma tatlısıyla Ordu'nun yanı sıra Türkiye'nin her yerinde bilindiklerini vurgulayarak "Tatlımızı yurt dışına da gönderiyorum. İl dışına çok fazla gönderiyoruz zaten. Butik olarak 19 yıldır aynı şekilde çalışıyorum. Normal günlerde 3-4 tepsi yaptığımız tatlıyı şimdi bayram için günde 30-40 tepsi hazırlıyoruz. Daha çok yapma imkanım olsa yaparız." dedi.

Normal şartlarda saat 08.30'dan itibaren 18.00-19.00 arasına kadar çalıştıklarını anlatan Günen, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi sabah 06.30, gece saat 11-12'ye kadar çalışıyoruz. Bazen sabahladığımız da oluyor. Burma tatlısı hiçbir zaman değerini yitirmiyor. Tatlı olarak başka çeşitler de yapıyoruz ama burma tatlısı olmazsa olmazlarımızdan, hatta demirbaşımız diyebiliriz. İnsanlar daha çok fındıklı burma tatlımıza ilgi gösteriyor. Biz mesela bayramlarda 150-200 tepsi fındıklı burma tatlısı yapıyorsak belki 10-15 tane cevizli yapıyoruz. Fındıklı burma tatlısına çok daha fazla talep var."

Şükran Günen, çocukluklarında düğünlerde yapılan tatlının günümüzde de sürdürülüyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- "Bayram dolayısıyla tepsi tepsi alıyoruz"

Yöre sakinlerinden Gülten Genç de çok lezzetli bir tatlı olduğu için önemli günlerde Ordu fındıklı burmalısı aldıklarını söyledi.

Geçmişte büyüklerinin tatlıyı o zamanın şartlarına göre yaptığını ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"O zamanlarda malzeme bu kadar çok yoktu. Ama onun yeri de ayrıydı. Şimdi daha farklı. Daha inceldi ve güzel oluyor. Bayramlarda annelerimiz açarlardı, yağda kızartırlardı. İçine fındık koyarlardı ve yerdik. O da çok lezzetliydi. Bayram dolayısıyla tepsi tepsi alıyoruz. Siparişimiz eve geldi. Çocuklarımız ve misafirler geliyor, tatlıyı ikram ediyoruz."





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