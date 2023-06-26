Ordu'da mahsur durumdaki yavru kedi ile 4 baykuş kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde, havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kedi ile bina çatısına sıkışmış 4 yavru baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, ilçenin Saraçlı Mahallesi'nde bir yavru kedi, 3 katlı binanın havalandırma boşluğunda mahsur kaldı.

Sesler üzerine apartman boşluğunda bulunan kediyi fark eden apartman sakinleri, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin kurtardığı yavru kedi, ekipler ve vatandaşlar tarafından biberonla beslendi.

Ekipler ihbar üzerine Sahilköy Mahallesi'ndeki bir binanın çatısına sıkışan 4 yavru baykuşu da kurtardı.



Anneleri yanlarında olmayan baykuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yavru kedi ve baykuşların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.