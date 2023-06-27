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Ordu'da Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

AA

Ordu'da Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel ile protokol üyeleri, Ordu şehitliğini ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı.

Valiliğin düzenlediği Kurban Bayramı ziyaret ve kutlama programı kapsamında, Ordu şehitliği ziyaret edildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve dua edilen program, şehitlerin kabirlerine Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve protokol mensupları tarafından karanfil bırakılmasıyla devam etti.

Vali Sonel, programa katılan şehit ailelerinin bayramını kutladı.

Şehit aileleri ve yakınlarıyla sohbet eden Sonel, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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