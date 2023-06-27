Ordu'da bayram öncesi "çikolatalı" trafik denetimi yapıldı

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ORDU (AA) - Ordu'da Kurban Bayramı öncesi yapılan trafik denetimlerinde, vatandaşlara çikolata ikram edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentin farklı yerlerindeki trafik kontrol noktalarında denetim yapıldı.

Ekiplerce durdurulup denetlenen araç sürücüleri, emniyet kemeri takmaları ve hız konusunda uyarıldı.

Kolluk kuvvetlerince daha sonra sürücülere ve araçtaki yolculara çikolata ikram edildi.

Sürücüler, yapılan trafik denetiminden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.





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