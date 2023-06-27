Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu güzergahında trafik yoğunluğu yaşanıyor

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ORDU (AA) - Kurban Bayramı arifesinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu güzergahında trafik yoğunlaştı.

Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla 23 Haziran Cuma mesai sonrası başlayan trafik, arife gününde de devam ediyor.

Ordu-Giresun istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Araç trafiği dolayısıyla sürücüler, ilçe merkezinde sıkışıklığa yol açtı.

Trafik polisleri, uzun araç kuyruklarının oluştuğu Fatsa ilçesinde sorun yaşanmaması için çaba sarf ediyor.

İlçedeki bazı kavşaklara ise trafik akışının daha hızlı sağlanması amacıyla bir süreliğine geçiş verilmedi.





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