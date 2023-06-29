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Ordu'da kurban pazarları ve kesim yerlerinde hareketlilik sürdü

AA

Ordu'da kurban pazarları ve kesim yerlerinde hareketlilik sürdü

ORDU (AA) - Ordu'da, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk devam etti.

Kentte kurbanlık almak için bayramın ikinci gününü bekleyenler, Eskipazar Mahallesi'nde kurulu Altınordu Hayvan Pazarı'na geldi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için besicilerle sıkı pazarlık yapan vatandaşlar, ardından kesim alanında kurbanlarını kestirdi.

Perşembe ilçesinde besicilik yapan Ümit Çarkçı, AA muhabirine, pazara getirdiği 150 hayvandan sadece 20'sinin kaldığını söyledi.

İkinci gün gelenlerin alım ve kesim bakımından daha rahat ettiğini anlatan Çarkçı, "Her gelen bekletilmeden gönderiliyor, daha rahat alışveriş oluyor. Bu anlamda da ikinci gün tercih edenlere teşekkür ediyorum." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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