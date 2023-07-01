Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Ordu'da kutlandı

Yine mantar! Zehirlenen 4 kişi hastanelik oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordu'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Büyükşehir Belediyesi ile Fatsa Belediyesince Yalıköy Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında düzenlenen etkinlik, protokol üyelerince denize çelenk bırakılmasıyla başladı.

Kano ve tekne yarışları düzenlenen etkinlikteki yüzme ve yağlı direkte bayrak kapma yarışı ilgiyle izlendi.

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, denize kıyısı olan Ordu'nun deniz turizmi açısından önemli kent olduğunu söyledi.

Konuşmasında şehitleri de anan Güler, organizasyonda emeği olanlara teşekkür etti.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ise Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı büyük bir coşku ile kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kutlamalar kapsamında Ünye ilçesinde de etkinlikler yapıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.