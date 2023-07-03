Ünye Limanı'nda 3 gemi aynı anda yükleme ve boşaltma yaptı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye Limanı'nda 3 geminin aynı anda yükleme ve boşaltma yaptığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ünye Limanı'nda son dönemde ciddi yoğunluk yaşandığı belirtildi.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in çalışmaları ile Ro-Ro deniz taşımacılığı, konteyner kruvaziyer ve deniz turizmiyle adından söz ettirmeye başlayan Ünye Limanı'nın ihracat ve ithalatın merkezi olma yolunda hızla ilerlediği aktarılan açıklamada, başlatılan çalışmalar sonrası Karadeniz ülkelerine ve Türk Cumhuriyetlerine ihracat noktasında kolaylık sağlayacak limanın meyvelerini vermeye başladığı vurgulandı.

Açıklamada, rıhtım uzunluğu ve derinliği açısından yüksek tonajlı gemilerin girişine elverişsiz olması nedeniyle bakıma alınarak büyütülen, kapasitesi artırılarak ulusal ve uluslararası yeterliliğe ulaşan Ünye Limanı'nda yurt dışı ihracatlarının da hız kazandığı kaydedildi.

Karadeniz'e sınırı olan 6 ülke limanından daha büyük ve tüm Karadeniz kıyısında lider hale gelecek bir liman ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan çalışmalar sonrası limanda kruvaziyer seferlerinin arttığı belirtilen açıklamada, "İhracat ve ithalatın merkezi olmaya aday Ünye Limanı'nda da Ordu tarihinde ilk kez uluslararası sevkiyat yapan 3 gemi aynı anda yükleme ve boşaltma yaptı." ifadesi kullanıldı.





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