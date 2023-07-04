Ordu sahilinde yeni yaşam alanı oluşturuldu

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesi sahilinde oluşturulan yeni yaşam alanı, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in "Sahiller halkındır" kararlılığıyla Kirazlimanı Mahallesi'nde kumsal alanda 17 katlı 3 blok yüksek ölçekli binaların yıkımının ardından ortaya çıkan alanın, peyzaj çalışmalarıyla bambaşka bir görünüme kavuştuğu belirtildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda yeniden düzenlenen bölgenin, halkın kullanımına açıldığı aktarılan açıklamada, "Kumsalında denize giren, gölgesinde çay bahçesinde dinlenen, park alanını ailece kullanan vatandaşlar, deniz ve doğanın tadını çıkarıyor." ifadesi kullanıldı.









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