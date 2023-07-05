Ordu'da çıkan yangında 66 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

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ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesindeki dairede çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Şarkiye Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde 5 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü, polis de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Dairede yapılan incelemede, yalnız yaşayan 66 yaşındaki İbrahim Kahyaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Karton toplayıp satarak geçimini sağladığı öğrenilen Kahyaoğlu'nun cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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