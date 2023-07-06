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        Ordu'da otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 13:25
        Ordu'da otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

        ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Zübeyde Hanım Caddesi'nde, ehliyetsiz olduğu öğrenilen A.K. (19) yönetimindeki 52 ADV 406 plakalı otomobil, otobüs durağında bekleyen Suriye uyruklu Hasan Adem'e (47) çarptı.

        Yol kenarında park halindeki 52 AK 489 plakalı kamyonete de çarpan otomobil, bir iş yeri önündeki Buse Koyun (25) ile bazı dükkanların cam kapı ve eşyalarına çarparak durdu.

        Yaralanan Adem ile Koyun, ambulanslarla Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Sürücü A.K'yi gözaltına alan polis, bölgede incelemelerini sürdürüyor.

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