Ordu'da Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi düzenlendi

ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen ISPEC 12. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi başladı.

Ordu Üniversitesinden (ODÜ) yapılan açıklamaya göre, üniversitenin ev sahipliğinde Ziraat Fakültesi Şahin Dere Konferans Salonu'nda organize edilen kongrede konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, teknolojik gelişmelerin, makineleşmenin ve sanayileşmenin öneminin asla inkar edilemeyeceğini belirtti.

Akdoğan, ODÜ Ziraat Fakültesinin her biri alanlarında yetkin, tecrübeli ve donanımlı kıymetli akademisyenlerinin bilgisinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bizler bilim insanlarımızın kıymetini ne kadar bilirsek, onlara ne kadar değer verirsek, onların bilgilerinden ne kadar istifade edersek bu topluma bir o kadar olumlu yansımasının olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu bilgi ve tecrübelerin topluma aktarılması, toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması noktasında akademisyenlerimize büyük görevler düşmektedir." ifadesini kullandı.

Kongrenin önemine işaret eden Akdoğan, tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma alanında gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalara önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fikret Balta ise tarım alanının çok farklı kollarında güncel bilgilerin tartışılacağını ve yeni bilgilerin literatüre ekleneceğini anlattı.

Organizasyon komitesi başkanı Prof. Dr. Özlem Önal Aşcı da tarım sektörünün tüm dünyada başta gıda ihtiyacının karşılanmasının yanında ülkelerin milli gelirlerine ve istihdama katkı sağlaması, sanayiye sermaye aktarması, ihracata doğrudan ve dolaylı katkıda bulunması gibi birçok nedenden dolayı ekonomik ve sosyal açıdan çok büyük bir öneme sahip olduğunu aktardı.

Aşcı, 21 farklı ülkeden 40'dan fazla üniversite, enstitü ve özel sektörden toplamda 300 bildiri ile katılım sağlandığını belirterek, "Online ve yüz yüze olarak gerçekleştirilecek kongremizin tarım alanında yapılan bilimsel çalışmaların paylaşılması, bilim insanlarının fikir alışverişine olanak sağlanması, ülkemiz ve dünya tarımına yararlı olması dileklerimle kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kongre, 8 Temmuz Cumartesi sona erecek.