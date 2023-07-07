Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ünye Gençlik Merkezi, öğrencilerin cazibe merkezi oldu

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 15:46
        Ünye Gençlik Merkezi, öğrencilerin cazibe merkezi oldu

        ORDU (AA) - Ünye Gençlik Merkezi’nde spor, akademik ve bilişim kurslarının yanı sıra oluşturulan serada öğrenciler toprakla buluşturuluyor.

        Merkezin müdürü Kasım Avcı, gazetecilere, açtıkları kurslarla merkezin cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

        Basketbol, voleybol, geleneksel okçuluk ve olimpik okçuluk, masa tenisi, golf, çim kort tenisi, matematik, İngilizce, robotik kodlama ve Kuran'ı Kerim kurslarının devam ettiğini belirten Avcı, "Ayrıca seracılık yapıyoruz, hatta merkezimizde kadrolu kedilerimiz var. Gençlerimizde hayvan sevgisinin gelişmesi adına kedilerimizden yararlanıyoruz. Seramızda ve bahçemizde çocuklarımız domates, salatalık dikiyor. Toprakla uğraşıyor." dedi.

        Avcı, okul döneminde haftalık 2 bin 500, yaz kurslarında ise haftalık 500 öğrenciye hizmet verdiklerini anlatarak, "Yaz aylarında özellikle bu dönemlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın organizasyonunda eğitim öğretim ağırlıklı yaz kamplarımız oluyor. Bir de tematik dediğimiz gezi ve gözleme dayalı kamplarımız var. Türkiye'nin çeşitli illerindeki kamplarımız bulunuyor. Ücretsiz, güzel imkanlar içerisinde gençlerimizi bu kamplarla buluşturuyoruz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Ordu'da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
        Ordu'da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
        Namaza giderken, el freni çekilmeyen otomobilin çarpmasıyla öldü
        Namaza giderken, el freni çekilmeyen otomobilin çarpmasıyla öldü
        Ordu'da otomobil, kaldırımdaki 2 kişi ile kamyonete çarptı; 2 yaralı
        Ordu'da otomobil, kaldırımdaki 2 kişi ile kamyonete çarptı; 2 yaralı
        YENİ TAŞINDIĞI EVİNDE ÇIKAN YANGIDA HAYATINI KAYBETTİ  
        YENİ TAŞINDIĞI EVİNDE ÇIKAN YANGIDA HAYATINI KAYBETTİ  
        Yeni taşındığı evinde çıkan yangıda hayatını kaybetti
        Yeni taşındığı evinde çıkan yangıda hayatını kaybetti
        Ordu´da fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı
        Ordu´da fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı