Ünye Gençlik Merkezi, öğrencilerin cazibe merkezi oldu

ORDU (AA) - Ünye Gençlik Merkezi’nde spor, akademik ve bilişim kurslarının yanı sıra oluşturulan serada öğrenciler toprakla buluşturuluyor.

Merkezin müdürü Kasım Avcı, gazetecilere, açtıkları kurslarla merkezin cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Basketbol, voleybol, geleneksel okçuluk ve olimpik okçuluk, masa tenisi, golf, çim kort tenisi, matematik, İngilizce, robotik kodlama ve Kuran'ı Kerim kurslarının devam ettiğini belirten Avcı, "Ayrıca seracılık yapıyoruz, hatta merkezimizde kadrolu kedilerimiz var. Gençlerimizde hayvan sevgisinin gelişmesi adına kedilerimizden yararlanıyoruz. Seramızda ve bahçemizde çocuklarımız domates, salatalık dikiyor. Toprakla uğraşıyor." dedi.

Avcı, okul döneminde haftalık 2 bin 500, yaz kurslarında ise haftalık 500 öğrenciye hizmet verdiklerini anlatarak, "Yaz aylarında özellikle bu dönemlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın organizasyonunda eğitim öğretim ağırlıklı yaz kamplarımız oluyor. Bir de tematik dediğimiz gezi ve gözleme dayalı kamplarımız var. Türkiye'nin çeşitli illerindeki kamplarımız bulunuyor. Ücretsiz, güzel imkanlar içerisinde gençlerimizi bu kamplarla buluşturuyoruz." diye konuştu.