Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ordu'da 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 21:54
        Ordu'da 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 19 kişi hastaneye başvurdu.

        Ankara'dan Gürcistan'ın Batum şehrine giden 46 kişilik folklor ekibinden bazıları, geri dönerken yolda rahatsızlandı.

        Ekipten 19 kişi, karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusma şikayetleri ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

        Bu kişilerden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Müşahede altında olan 12'sinin ise tetkiklerinin devam ettiği kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Ordu'da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
        Ordu'da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
        Namaza giderken, el freni çekilmeyen otomobilin çarpmasıyla öldü
        Namaza giderken, el freni çekilmeyen otomobilin çarpmasıyla öldü
        Ordu'da otomobil, kaldırımdaki 2 kişi ile kamyonete çarptı; 2 yaralı
        Ordu'da otomobil, kaldırımdaki 2 kişi ile kamyonete çarptı; 2 yaralı
        YENİ TAŞINDIĞI EVİNDE ÇIKAN YANGIDA HAYATINI KAYBETTİ  
        YENİ TAŞINDIĞI EVİNDE ÇIKAN YANGIDA HAYATINI KAYBETTİ  
        Yeni taşındığı evinde çıkan yangıda hayatını kaybetti
        Yeni taşındığı evinde çıkan yangıda hayatını kaybetti
        Ordu´da fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı
        Ordu´da fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı