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        Ordu'da "22. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" başladı

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 20:52
        Ordu'da "22. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" başladı

        ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde "22. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" başladı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki festival kapsamında organize edilen MOTOFEST'te 30 şehirden gelen motor kulüplerince gösteri yapıldı.

        Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yaptığı konuşmada yaklaşık 15 gün sürecek festivali dolu dolu geçireceklerini söyledi.

        Ünye Gençlik Motosiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Musa Coşkan da çeşitli illerden gelenleri ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Başkan Tavlı, MOTOFEST'e katılan kulüp başkanlarına ve etkinliğe katkı sunanlara teşekkür plaketi verdi.

        Etkinliğin ilk günü halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

        Öte yandan, planlanan kortej yürüyüşü ve Random konseri, yağış nedeniyle iptal edildi.

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