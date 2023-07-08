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        Ordu'da sağanak etkili oluyor

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 22:50
        Ordu'da sağanak etkili oluyor

        ORDU (AA) - Ordu'da sağanak nedeniyle debisi yükselen derenin çevresindeki bazı yollar, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

        Kentte akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Altınordu ilçesindeki kara yolunda su birikintisi oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Selimiye ve Nizamettin mahallelerinde de vatandaşlar yoğun su birikintileri nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadı.

        Altınordu Belediyesine bağlı ekipler, tıkanan rögar ve su kanallarını açmaya çalıştı.

        Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        İlçedeki Bülbül Deresi'nin su debisinin yükselmesi nedeniyle çevredeki bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

        Polis ekipleri de bölgede vatandaşları dereye yakın yürümemeleri konusunda uyarıyor.

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