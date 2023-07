AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Ordu'da sağanak sonrası incelemelerde bulundu:

ORDU (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Ordu'daki sağanak yağışa ilişkin, "Çok şükür can kaybı yok, can kaybının olmaması büyük tesellimizdir." dedi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile taşkın meydana gelen Bülbül Deresi ve Taşbaşı Mahallesi'nden Sırrıpaşa Caddesi'ne bağlanan noktada incelemelerde bulunan Yılmaz, Ordululara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ekiplerin gece saatlerinden itibaren durumu kontrol altına aldığını aktaran Yılmaz, taşkınların getirdiği çamur ve taş birikintilerinin temizlenmeye başladığını söyledi.

Yılmaz, bu afetlerin küresel ısınmanın sonucunda olan kontrolsüz yağışlar olduğuna dikkati çekerek, bugün Bartın'da, Zonguldak'ta, geçen hafta Samsun'da, öncelerinde ise Rize'de, Trabzon'da buna benzer sel ve heyelan olaylarıyla hep karşılaşıldığını aktardı.

Bu olaylar karşısında bilincin gelişmesi gerektiğin vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O da şu, dere yataklarına fazla müdahale etmememiz lazım. Dere yataklarına yaptığımız sanat yapılarını, dere yatağının su taşıma kapasitesini sınırlayacak yapılar yapmamamız lazım. Bunun dışında da mevcut deşarj noktalarında, yani suyun denizle buluştuğu noktalarda da, suyun deniz ile rahat buluşmasını sağlayacak olan kesitleri büyük tutmamız lazım. Bir de memba taraflarında yatak suyu toplamaya başladığında yağış debisiyle birlikte yukarıda su harekete geçtiğinde önüne ne kattıysa getirir, yağışsız günlerde suyun önüne çıkacak şeyleri suyun önünden kaldırmak lazım. Eğer kaldırmazsak su önüne konmuş olan şeyleri alır aşağıya getirir ve getirdiği yerlerde menfezlerin kesitlerini daraltır. Ama bu küresel ısınmayla karşılaştığımız bu hadiseler bize bunların hepsinin yapılması gerektiğine dönük olan bilincimizi biraz daha kuvvetlendiriyor."

Yusuf Ziya Yılmaz, "Çok şükür can kaybı yok, can kaybının olmaması büyük tesellimizdir. Can kaybı da olabilirdi, bugün belki bu kadar rahat konuşamıyor olabilirdik, belki şimdi bir cenaze namazında, ikindi namazına müteakip kalkacak olan bir cenazenin başında olabilirdik. O bakımdan şükürler olsun. Bu semavi bir afet, yağış, olacak bunlar, Allah beterinden saklasın." diye konuştu.

Maddi kayıpların telafisinin mümkün olduğunu ifade eden Yılmaz, buna benzer afetlerin olmaması için de alınması gereken tedbirleri asla ihmal etmeyeceklerini kaydetti.

Yılmaz, bir gazetecinin Bartın ve Zonguldak'taki sağanak yağışlara ilişkin sorusuna, "Biz burada şimdi arazideydik, şimdi takip ederek Samsun ve Ankara'ya döneceğiz, inşallah orada da gelen zarar, ziyan mala gelir, inşallah cana bir şey gelmez." yanıtını verdi.