Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, sağanakla ilgili değerlendirmede bulundu:

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, dün sağanağın yol açtığı tahribatlara ilişkin, "Daha fazla olumsuzluk yaşanmaması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte dün akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle Altınordu ilçesinde metrekareye yer yer 90 kilogramı aşan yağmur düştü.

İlçede aşırı yağış sonucu Boztepe'den heyelanla gelen ağaç ve toprak yığınları, dere yataklarını ve köprü ayaklarını tıkadı. Özellikle tarihi Kemer Köprü'nün bulunduğu Bülbül Deresi'nin üzerindeki köprüler, ağaç ve odun parçalarıyla tıkandı.

Bunun sonucunda taşan dere suları, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden Barbaros Bulvarı ve Sırrıpaşa bölgesine aktı.

Yine Boztepe'nin eteğinde bulunan Düz Mahalle'de ve tarihi Taşbaşı Kilisesi'nin yanındaki derede taşkın yaşandı. Taşkın suları halk arasında Fidangör olarak bilinen Düz Mahalle ve sahildeki kara yoluna aktı. Ordu-Samsun kara yolunda trafik, tek şeritten verildi.

Sağanağın ardından Büyükşehir Belediyesine bağlı 290 iş makinesi, 822 personel ve paydaş birçok kurum hızlı bir çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, tüm ekiplerin çalışmalarını sahadan yönetti. Sabaha kadar sahada bulunan Vali Tuncay Sonel ve Başkan Güler, ekiplerin çalışmalarını yönlendirdi.

Kanalizasyon ve rögarlarda biriken atıklar temizlenirken, çamur birikintilerinin temizliğine Ordu Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı polis ve askerler de destek verdi. Çamurdan temizlenen caddelerde yıkama işlemleri gerçekleştirildi.

- "Karadeniz'de sellerin olduğu bir dönem"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Güler de heyelanlar sonrası gelen ağaç ve toprak birikintilerinin derelerde taşkına sebep olduğunu belirtti.

Karadeniz'de sellerin olduğu bir dönemin yaşandığını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Biz de bu doğrultuda önlemlerimizi almıştık. Ancak Ordu, 14 tane dere üzerine kurulan bir şehir. Bütün hesaplarımızı bunların temizlenmesi üzerine yaptık ama iki ayrı yerde heyelanların yaşanması sonucunda ağaçlarla birlikte bütün toprak, dere yataklarını ve köprü altlarını tıkadı. Birkaç dakika içerisindeki bu tıkanma temizlendi, ama tahribata da sebep oldu. Şimdi de daha fazla olumsuzluk yaşanmaması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm hazırlıklarımızı yapmamıza rağmen bunlar meydana geldi. Geçmiş olsun."