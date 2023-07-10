Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bakan Uraloğlu, sağanaktan etkilenen Altınordu ilçesinde incelemede bulundu

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 15:34
        Bakan Uraloğlu, sağanaktan etkilenen Altınordu ilçesinde incelemede bulundu

        ORDU (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ordu'da sağanaktan etkilenen Altınordu ilçesinde incelemede bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Altınordu ilçe merkezi güzergahında devam eden çalışmaları inceleyen Bakan Uraloğlu, ilgililerden bilgi aldı.

        Sağanaktan etkilenen esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Uraloğlu, Taşbaşı Mahallesi'nden Sırrıpaşa Caddesi'ne bağlanan noktada da toprak birikintisi ve su baskınlarının verdiği tahribatları inceledi.

        Bülbül Deresi'nin olduğu kesimde incelemede bulunan Uraloğlu, buradaki esnaf ve vatandaşlara da geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        Bakan Uraloğlu, bölgede çalışma yürüten Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile Karayolları ekipleriyle de görüşerek, çalışanlara kolaylıklar diledi.

        Sağanağın devam ettiği kentte, Karadeniz Sahil Yolu'nun Altınordu ilçe merkezi güzergahında su birikintileri oluştu, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

        Öte yandan Bülbül Deresi'nin debisinin yeniden yükselmesiyle İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı personel de bölgede olası durumlara karşı güvenlik önlemi aldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu: Ordu'da 351 iş yeri, 32 konut ve 35 araç selden etkilendi
        Bakan Uraloğlu: Ordu'da 351 iş yeri, 32 konut ve 35 araç selden etkilendi
        AK Parti'li Yusuf Ziya Yılmaz: Dere yataklarında yapılaşma asla yapmamamız lazım
        AK Parti'li Yusuf Ziya Yılmaz: Dere yataklarında yapılaşma asla yapmamamız lazım
        AFAD Başkanı Sezer: 15 ilimize turuncu uyarı vermiş durumdayız
        AFAD Başkanı Sezer: 15 ilimize turuncu uyarı vermiş durumdayız
        Ordu'da dereler taşta; Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapandı
        Ordu'da dereler taşta; Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapandı
        ORDU'DA SAĞANAK; İLÇE MERKEZİNDEKİ KÖPRÜLER GEÇİŞLERE KAPATILDI (3)  
        ORDU'DA SAĞANAK; İLÇE MERKEZİNDEKİ KÖPRÜLER GEÇİŞLERE KAPATILDI (3)  
        Ordu'da sağanak; ilçe merkezindeki köprüler geçişlere kapatıldı (3)
        Ordu'da sağanak; ilçe merkezindeki köprüler geçişlere kapatıldı (3)