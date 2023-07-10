Bakan Uraloğlu, sağanaktan etkilenen Altınordu ilçesinde incelemede bulundu

ORDU (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ordu'da sağanaktan etkilenen Altınordu ilçesinde incelemede bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Altınordu ilçe merkezi güzergahında devam eden çalışmaları inceleyen Bakan Uraloğlu, ilgililerden bilgi aldı.

Sağanaktan etkilenen esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Uraloğlu, Taşbaşı Mahallesi'nden Sırrıpaşa Caddesi'ne bağlanan noktada da toprak birikintisi ve su baskınlarının verdiği tahribatları inceledi.

Bülbül Deresi'nin olduğu kesimde incelemede bulunan Uraloğlu, buradaki esnaf ve vatandaşlara da geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, bölgede çalışma yürüten Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile Karayolları ekipleriyle de görüşerek, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Sağanağın devam ettiği kentte, Karadeniz Sahil Yolu'nun Altınordu ilçe merkezi güzergahında su birikintileri oluştu, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Öte yandan Bülbül Deresi'nin debisinin yeniden yükselmesiyle İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı personel de bölgede olası durumlara karşı güvenlik önlemi aldı.