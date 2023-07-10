Ordu'da selde kaybolan kadını arama kurtarma çalışmalarına sabah devam edilecek

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde selde kaybolan kadını arama kurtarma çalışmalarına sabah devam edilecek.

Kentte dün etkili olan sağanak sırasında Yavaş Mahallesi'nde hayvanlarına ahırın yanındaki alanda yaprak kesen Naciye Yılmaz'ın (64), ırmağa düşerek sel sularına kapıldığı ve kaybolduğunun belirtilmesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Yılmaz'ın kardeşi Nuri Baykuş, AA muhabirine, eniştesinin haber vermesi üzerine ablasının kaybolduğu bilgisini aldığını söyledi.

Evin yanına geldiğinde ablasının kullandığı orağın düşmüş olduğunu gördüğünü anlatan Baykuş, "Sonrasında evin etrafını, yukarıya doğru aradım. Bulamayınca hanımım, 'Süt burada duruyor' dedi. Sütün orada olmasını görünce ve orak da orada bulununca zaten dedim, 'Buradan düşmüş'. Şiddetli yağış da vardı." diye konuştu.

Baykuş, daha sonrasında konuyu ilettiği muhtarın, durumu ekiplere bildirdiğini aktararak sağlıkçılar ile UMKE ve AFAD ekiplerinin gelerek çalışma yaptığını kaydetti.

Dere suyunun çok kuvvetli aktığına işaret eden Baykuş, aramalara ara verildiğini ve sabah devam edileceğini ifade etti.

Sezgin Yılmaz ise annesinin ahırın kenarına orakla yaprak biçmeye gittiğini, bir anda kayarak ırmağın içine düştüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

Annesinin başörtüsü ve kullandığı orağı bulduklarını dile getiren Yılmaz, "Yani ırmağa düştüğü belli. Başörtüyü dalda bulduk. Her yeri aradık, bulamadık. İnşallah en kısa sürede de buluruz. İnşallah da yaşar." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu'nun Fatsa ilçesinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde 1 vatandaşımızın kaybolduğu bilgisini almamız üzerine olay yerine acilen 1 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.