Ordu'da sağanak sonrası halk sağlığının korunmasına yönelik tedbirler alındı

ORDU (AA) - Ordu Valiliğince, sağanak sonrası yaşanan selin ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla halk sağlığının korunmasına yönelik tedbirler alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında, İl Hıfzıssıhha Meclisinin toplandığı bildirildi.

Toplantıda alınan kararlara dikkat çekilen açıklamada, sel felaketi nedeniyle yaşanan su kesintileri ve deniz suyu kalitesinin olumsuz yönde etkilenebileceğinden halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla yağışlar azalıp ve sel koşulları düzelinceye kadar il genelindeki yüzme alanlarında bugünden itibaren 3 gün süreyle vatandaşların denize girmelerinin yasaklandığı belirtildi.

Aşırı yağışlar sebebiyle su verilemeyen şebekelerdeki aksaklıkların derhal giderilmesinin kararlaştırıldığı belirtilerek, yaşanan kesintiler sebebiyle Kızılay ve AFAD ekiplerince su kesintisi olan bölgelerde ambalajlı su dağıtımlarının yapılması, su kesintilerinin ardından su sağlandığında, su depolarının koruyucu kıyafet giyen çalışanlarca önce temizlenip ardından uç noktada 1 ppm olacak şekilde klorlama yapılması, herhangi bir su kesintisi veya aksaklık yaşanmayan ilçeler de dahil olmak üzere oluşabilecek hastalıkların önlenebilmesi için şebeke sularının sürekli ve düzenli olarak 0,2-0,5 ppm üzerinden aksatılmadan klorlanması, otomatik klorlama cihazlarının çalışır durumda olup olmadığının kontrol edilerek eksikliklerin giderilmesi talimatlarının verildiği ifade edildi.

Hastane, huzurevi, cami, umumi tuvalet gibi halkın yoğun olarak kullandığı mekanlarda meydana gelebilecek su kesintileri için OSKİ ekiplerince gerekli tedbirlerin alınmasına ve su temin edilmesine de karar verildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"OSKİ ekiplerince, deposu bulunan mahalle çeşmelerinde gerekli klorla çalışmalarının yapılmasına, hastanelerde, hasta ve refakatçi dışında ziyaretçi kabul edilmemesine, yaşanan kesintilerde tankerlerle su sağlamak gerekirse, tankerlerden gerekli durumlarda mikrobiyolojik numuneler alınmasına, 0,8-1 ppm olacak şeklide klorlama yapılmasına, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerince yaşanabilecek su tankeri eksikliklerinde çevre ilçe ve illerle gerekli koordinasyonun sağlanmasına, çevrede bulunan cansız hayvan, atık gibi halkın sağlığını tehdit edebilecek olumsuzlukların derhal giderilmesine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce selden etkilenen bakkal, market, lokanta gibi gıda bulunduran yerlerde gerekli denetimlerin yapılmasına, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından su, gıda güveliği ve hijyen ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirici afiş ve broşürler dağıtılmasına karar verildi."

Mülki İdare Amirleri ve ilgili kurumlarca gerekli tedbirlerin alınarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması gerektiği vurgulanarak, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesinin ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasının oy birliğiyle kabul edildiği aktarıldı.