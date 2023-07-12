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        Ordu'da kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

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        Giriş: 12.07.2023 - 11:28
        Ordu'da kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

        ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor.

        İlçede 10 Temmuz'da sağanağın etkili olduğu sırada, Yavaş Mahallesi'nde, ahırın yanındaki alanda hayvanlarına yaprak kesen Naciye Yılmaz'ın (55) kaybolduğunun belirtilmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları, AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde sürdürülüyor.

        Çalışmalara AFAD, UMKE, polis özel harekat, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarından toplam 138 kişi katılıyor.

        Çalışmaların üçüncü gününde ekipler, Yılmaz'ı dere ve ormanlık alanda arıyor.

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