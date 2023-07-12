Ünye'de Örtü Altı Yetiştiriciliğinde Bombus Arısı'nın Yaygınlaştırılması Projesi tanıtıldı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde Örtü Altı Yetiştiriciliğinde Bombus Arısı'nın Yaygınlaştırılması Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Ordu Arıcılık Enstitüsü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ünye Ziraat Odası koordinesinde yürütülen, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) tarafından desteklenen projenin tanıtım toplantısı, ziraat odasının 7'den 77'ye Tarım Eğitim ve Üretim Kampüsü'nde düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, yaptığı konuşmada, son yıllarda arıcılık sektöründe özellikle arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi noktasında çok büyük gelişmeler olduğunu söyledi.

Yılmaz, il genelinde üreticilerin fındığın yanında seracılıktan da ciddi anlamda para kazanmaya başladığını belirterek, bu noktada da bombus arılarının önem taşıdığını, özellikle seralarda kullanımının her geçen gün yaygınlaştığını kaydetti.

Bu anlamda enstitünün bombus arılarını kendileri üretmek kaydıyla güzel bir çalışmaya imza attığını ve bombus arılarının seralarda kullanımına dair de DOKAP Başkanlığı ile güzel bir proje hazırladığını aktaran Yılmaz, "Bizler de ilçe müdürlüklerimiz ve ziraat odalarımızla bu projeye destek vermek suretiyle ilimizde yaygınlaşmasını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ise bölgedeki tarım, hayvancılık ve turizmden kültürüne kadar uygun olan, eylem planıyla örtüşen her türlü projelerle ilgili destek verdiklerini dile getirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Aslan Soydan da "Bombus arısı örtü altı seracılıkta verim ve kalitenin artırması yönünde tozlanmayı bir yıl boyunca yaptığı için verim ve kalitenin artığını daha göreceğiz, üretimi artıracağız ve kazanç sağlayacağız." diye konuştu.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu da bombus arısının özellikle seralarda yaygın olarak kullanıldığını, doğal olarak tozlaşmayı sağladığını ifade etti.

Cınbırtoğlu, Ordu ilinden başlamak üzere DOKAP'a bağlı 11 ildeki Samsun, Giresun, Çorum, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane'de çiftçilerin üretimine destek vermek istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ordu Valimizin, Tarımsal Araştırma Politikalar Genel Müdürlüğümüzün himayelerinde enstitümüzün liderliğinde bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Bombus arısının serada kullanımı ile özellikle seracılıkla iştigal eden üreticimizin gelirini artırmak, bölge ekonomisine katkı sağlamak, ürünlere ulaşılabilirliği kolaylaştırmak amacıyla ilimizde, bölgemizde, sektörümüze ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman da 2022 yılı kasım ayında kurdukları ve 2 milyon liralık yatırım yaptıkları kampüste söz konusu projeyi de hayata geçireceklerini belirtti.

Enstitü tarafından projeye destek verenlere plaket ve teşekkür belgesinin verildiği programda, kampüs alanındaki seralar gezilerek bombus arısının kullanımı ile artan verim ve kalite incelendi.