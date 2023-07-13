Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, sağanakla ilgili değerlendirmede bulundu

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kentte 8 Temmuz'da başlayan ve aralıklarla etkisini gösteren sağanakla ilgili değerlendirmede bulundu.

Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda gazetecilerle bir araya gelen Güler, yıllardır görülmemiş bir durumla karşılaştıklarını, planlı bir çalışmayla normale dönme çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Güler, her yağış öncesinde derelerde önlem aldıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocukluğumuzda seller olurdu, sahil ile birleşirdi. Ama çocukluğumuzdan bu yana bu denlisini görmemiştik. Biz her uyarı yapıldığında her derenin başına bir ekip koyuyoruz. Anında müdahale etmek amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz. Bizim selden ziyade heyelanı konuşmamız lazım. Ordu'nun esas derdi heyelan. Su akıp geçiyor ama heyelan öyle değil. Yaşadığımız son olaylar bunu gösterdi. Biz iş makinelerimizi iyi ki önlem olarak oralara koymuşuz."

Güler, kentte yaşanılan ve şehri balçık içinde bırakan sel sonrası bütün ekiple sahada etkin mücadele örneği sergilediklerini vurgulayarak, tüm ekibin fedakarca mücadele ederek selin izlerini şehirden kaldırdığını aktardı.

Boztepe'den patlayan derenin önüne kattığı her şeyi Süleyman Felek Caddesi'ne getirdiğini belirten Güler, "O durumu da ekiplerimiz canla başla çalışarak ortadan kaldırdı. Oradaki durumun öncesi ve sonrası fotoğrafları arasında sadece bir günlük süre var. Bu da bizim ekiplerimizin başarısını ortaya koyuyor. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Güler, ilde meydana gelen afeti her yönüyle araştırdıklarını aktararak, Zaferi Milli Mahallesi'nde bulunan tarihi yapının altından dere geçtiğini, ilçede meydana gelen sel afetinin bir sebebinin de bu dere olduğunu kaydetti.

Buraya belediye olarak dokunamadıklarını dile getiren Güler, şöyle konuştu:

"Ancak buranın mülk sahipleri boş durmamışlar ve hemen yanına kaçak yapı çıkmışlar. Öyle ki sel olduğu zaman bu binanın içinde adeta su fışkırdı. Yine de buna rağmen ekiplerimiz bu zor duruma karşı çalışma yaptılar ve buraya müdahale ettiler. Eğer müdahale biraz daha gecikmiş olsaydı daha farklı bir durum söz konusu olabilirdi. Şimdi hem bu yapı hem de kaçak yapılan bölüm için çalışma başlattık."

Güler, bu selde yapılanların önemini de ayrıca görmüş olduklarının altını çizerek, selden önce yer altından 2 bin 400 kamyon malzeme çıkardıklarını aktardı.

"İyi ki Topçam Barajı'nı yapmışız, iyi ki Melet'in kenarından çöpleri temizlemiş. Eğer onları yapmamış olsaydık Melet de patlayabilirdi." diyen Güler, bunların işin tedbir kısmı olduğunu kaydetti.