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        Ordu'daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü öldü

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        Giriş: 13.07.2023 - 17:51
        Ordu'daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü öldü

        ORDU (AA) - Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        İlçenin Efirli Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halindeki Ozan Atalay (20), önündeki aracı solladığı sırada dengesini kaybederek düştü.

        Bu sırada karşı yönden gelen B.Z. (26) yönetimindeki otomobil, Atalay'a çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Atalay, ambulansla Perşembe Devlet Hastanesine götürüldü.

        Aynı hastanede sekreter olarak çalışan Atalay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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