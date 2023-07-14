Ünye'de ressam boncuk işlemeli tablolardan oluşan resim sergisi açtı

​​​​​​​ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde 71 yaşındaki ressam Safiye Ellibeş, boncuk işlemeli tablolardan oluşan resim sergisi açtı.

İlçedeki bir kafede gerçekleştirilen sergide, boncuk işlemelerden oluşan tablolar başta olmak üzere, pastel, kuru boya ve kara kalem çalışmaları da yer alıyor.

Ellibeş, AA muhabirine, uzun bir süre kaldıkları İstanbul'dan memleketi Ünye'ye döndükten sonra Halk Eğitim Merkezi'nde kumaş boyama kursunda eğitim verdiğini söyledi.

Resim sanatının hayatının içinde hep olduğunu dile getiren Elibeş, kurs öğreticiliğinden emekli olduktan sonra resim çalışmalarına evinde amatör olarak devam ettiğini anlattı.

Resim çalışmalarına kendi çapında evinde amatörce çalıştığını kaydeden Elibeş, "Öncesinde kuru boya ve kara kalem olarak yaptığım resim çalışmalarına 2016 yılından bu yana boncuk işlemeli tablolarla devam ettiriyorum. Bu işleme sanatı oturarak yapılan bir iş olduğu için bacaklarımdan rahatsız olduktan sonra buna başladım. Güzel şeyler de çıkıyor. Her tablodan sonra büyük keyif aldım." dedi.

Elibeş, yaptığı çalışmaları çocuklarına ve torunlarına anı kalması için hazırladığını işaret ederek, boncuklardan ilmek ilmek dokuduğu resimlere hayal dünyasını aktardığını vurguladı.

Sergide yer alan Atatürk portreli tabloda yaklaşık 46 bin boncuk kullandığını aktaran Elibeş, kızının evinin duvarında asılı olan ve 9 ay gibi bir sürede hazırladığı, bugüne kadar yaptığı en büyük tabloda ise 77 bin 176 boncuk kullandığını sözlerine ekledi.