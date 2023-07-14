Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında bir kişi tutuklandı
ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu Suriye uyruklu A.A'nın aracı durduruldu.
Şüphelinin aracı ve üzerinde yapılan aramada, 400 gram plaka esrar ele geçirildi.
Ekiplerce durdurulan farklı bir araçta da yapılan incelemede 160 gram reçine esrar bulundu.
Olaylarla ilgili gözaltına alınan A.A. ile Y.M, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.