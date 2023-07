Ordu'da "22. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" devam etti

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde "22. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" kapsamında atlı spor gösterileri gerçekleştirildi.

Ünye Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen festival çerçevesinde Ünye Belediyesi Binicilik Tesisleri'nde yapılan etkinlik, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gösteriler, taraflardan birer kişinin birbiriyle çarpışması anlamına gelen mübareze ile başladı. Kılıç ve kalkan kullanılarak gerçekleşen mübarezeyi seyirciler, büyük ilgiyle izledi.

Etkinlikte, at üstünde hedefe ve kabak direğine ok atma, atlı güreş, atlı akrobasi, bayrak açma, at üstünde kılıç, mızrak ve gürbüz ile karpuz kesme, mızrakla yerden hedef alma gösterileri sunuldu.

Atlı bayrak geçişi ile tamamlanan programda Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Federasyon Başkanı Zübeyir Bekiroğlu'na teşekkür plaketi verdi.

Etkinliğe Kaymakam Ayhan Işık, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çeşitli etkinliklerle devam eden festival, 23 Temmuz'da sona erecek.