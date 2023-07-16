Ünye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Kaymakamlık ve Belediye tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mustafa Rakım Anadolu Lisesi öğrencileri şiirler okudu, sanatçı Turgay Başyayla kahramanlık türkülerini seslendirdi.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, yaptığı konuşmada, binlerce yıllık tarihinde sayısız savaşları, felaketleri ve badireleri geride bırakan necip Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi cumhuriyeti, demokrasiyi ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı kahramanlığı ile dünya tarihine altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferi kazandığını söyledi.

Söz konusu vatansa gerisinin teferruat olduğunu tüm dünyaya gösteren aziz milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek, tıpkı Çanakkale'de milli mücadelede olduğu gibi tüm fertleriyle yekvücut olduğunu, sokaklara çıkarak istiklaline, istikbaline sahip çıktığını, şehitlerin kanından rengini alan al bayrağı çiğnetmediğini vurgulayan Işık, "Yüreğinde millet ve vatan sevdası taşıyan milyonlar o gece kirli hesapları bozarak, demokrasiye ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine sahip çıkarak kanlarını, canlarını ortaya koydular." dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise hain FETÖ'nün ölüm kusan silahları karşısında milletin canından vazgeçtiğini ancak vatanına namahrem elinin değmesine müsaade etmediğini belirterek, "FETÖ tarafından yapılan hain darbe girişimi karşısında halkımız sokaklara, meydanlara inerek, havalimanlarını doldurarak namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilerek bu talihsiz ve menfur girişimi engellemiştir. 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu.