Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ordu'da hafif ticari araçların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 14:11
        Ordu'da hafif ticari araçların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Ünye Devlet Sahil Yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, Nedim A. yönetimindeki 52 LM 853 plakalı hafif ticari araç, Adem Ç'nin kullandığı 55 DZ 938 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Ordu'da dereye düşen kadını arama çalışmalarında 8'inci gün
        Ordu'da dereye düşen kadını arama çalışmalarında 8'inci gün
        Ordu'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma etkinlikleri
        Ordu'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma etkinlikleri
        Ordu'da dereye düşen kadını arama çalışmaları 6'ncı gününde
        Ordu'da dereye düşen kadını arama çalışmaları 6'ncı gününde
        Ordu'da dereye düşen kadın 5 gündür aranıyor
        Ordu'da dereye düşen kadın 5 gündür aranıyor
        Sel riskine karşı Ordu'da 'sel kapanı' formülü
        Sel riskine karşı Ordu'da 'sel kapanı' formülü
        Motosikletten düşen Ozan'a otomobil çarptı; hastane yolunda öldü
        Motosikletten düşen Ozan'a otomobil çarptı; hastane yolunda öldü