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        Ordu'da yolcu otobüsünde ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 1 kişi tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 14:50
        Ordu'da yolcu otobüsünde ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 1 kişi tutuklandı

        ORDU (AA) - Ordu'da yolcu otobüsünde ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ünye ilçesi Akçay mevkiinde yapılan yol kontrolünde bir yolcu otobüsü durduruldu.

        Otobüsteki aramada bir valizde 786 gram bonzai ele geçirildi.

        Söz konusu uyuşturucuyla ilgili yakalanan S.G, E.K. ve T.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarıldı.

        Savcılıkça sulh ceza hakimliğine sevk edilen bu kişilerden S.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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