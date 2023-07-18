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        Ordu'da fındıkta işçi yevmiyesi ve diğer ücretler açıklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 16:21
        Ordu'da fındıkta işçi yevmiyesi ve diğer ücretler açıklandı

        ORDU (AA) - Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, hasadı yaklaşan fındıkla ilgili işçi yevmiyesi ve diğer ücretleri açıkladı.

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Soydan, Altınordu Ziraat Odası'nda yaptığı açıklamada, bölgenin en önemli geçim kaynağı fındıkta işçi yevmiyeleriyle ilgili toplandıklarını söyledi.

        Aldıkları kararın tavsiye kararı olduğuna işaret eden Soydan, uygulamanın işçi ile işveren arasında gelişen bazı rakamlar üzerinden tekrar belirlenebildiğini kaydetti.

        Soydan, 16 yaşından küçük çocukların çalıştırılmasının yasak olduğunu hatırlatarak Valiliğin de bu konuyla ilgili kararı olduğunu, 16 yaşından küçük çocuk çalıştırılmasına yönelik para cezası bulunduğunu vurguladı.

        İşçi yevmiyesinin, yemek işçiye ait olacak şekilde 448 lira olarak belirlendiğini aktaran Soydan, "Yani bugünkü en alt taban günlük yevmiye, yemek işçiye ait olduğu takdirde 448 lira olarak belirlenmiştir. Kilo hesabıyla fındık toplayan işçilere kilo başına 3,20 lira ödenmesine karar verilmiştir. Tarım aracısı ücretleri 15 işçiye kadar günlük 492 lira, 15 işçiden fazlası için günlük 505 lira olarak belirlenmiştir." dedi.

        Çuvalcıların ve aşçıların ücretlerine değinen Soydan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "10-15 arası işçi için aşçılara ücret 448 lira, çuvalcılara 492 lira, 15 ve üzeri işçiler için aşçılara 492 lira, çuvalcılara 505 lira, kilo ile toplanan bahçelerde çuvalcı ücreti 519 lira belirlenmiştir. Katırcı ücreti, katırı ile birlikte 961, patoz saat ücreti de 1655 lira olarak belirlenmiştir. Şu andaki bizim tavsiye niteliğindeki kararlarımız bunlardır. Üreticilerimize, çalışanlarımıza, bölgemize hayırlı uğurlu olsun."

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