Ordu'da "Türkiye 7. En Benzer İkizler Yarışması"

ORDU (AA) - Ünye ilçesinde, "Türkiye 7. En Benzer İkizler Yarışması" yapıldı.

Ünye Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen "22. Ünye Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Festival çerçevesinde, "12 yaş üstü" 14 ikiz ve "12 yaş altı" kategorisinde 28 ikiz olmak üzere 42 ikizin katıldığı "Türkiye 7. En Benzer İkizler Yarışması" da gerçekleştirildi.

Yarışmada, "12 yaş üstü" kategorisinde 20 yaşındaki Nagihan ve Neslihan Bol, "12 yaş altı" kategorisinde ise 8 yaşındaki Ecrin ve Ceylin Su, jüri üyeleri tarafından 1. seçildi.

Protokol üyeleri, yarışmada dereceye girenlere ödül ve madalyalarını verdi.

Yarışma organizatörlerinden Ünyeli Talip Aydın, gazetecilere, her yıl katılımın arttığı etkinlikte farklı illerden ve yurt dışından yarışmacıların yer aldığını söyledi.

Talip Aydın'ın ikizi Ahmet Aydın ise yarışmayı düzenli olarak devam ettireceklerini ifade etti.

İkizlerden Nagihan Bol, çocukken bir kez daha katıldıkları yarışmada bu kez birinci olduklarını anlatarak, "İkiz olmak anlatılamayacak kadar güzel bir duygu. Bu yaşımıza kadar hep beraberdik. Okul hayatımızda bile hiç ayrılmadık. Üniversitede bile aynı sınıftaydık, aynı puanlarla mezun olduk, aynı diplomayı aldık. Aynı yerlerde çalıştık. Hiç ayrılmadık, ayrılmayı da düşünmüyoruz." diye konuştu.

Neslihan Bol da birinci oldukları için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, ikiziyle her anlarının beraber olduğunu ve hiç ayrılmadıklarını kaydetti.

Yarışmanın ardından festival kapsamında yerel sanatçı Ferhat Doğan sahne aldı.

Festival, çeşitli ekinliklerin ardından 23 Temmuz Pazar günü sona erecek.