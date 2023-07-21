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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ordu'da AFAD bilgilendirme toplantısında konuştu:

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 13:54
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ordu'da AFAD bilgilendirme toplantısında konuştu:

        ORDU (AA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Maalesef Türkiye, her bakımdan felaket riski altında olan bir ülke. Biz, risklere karşı önceden hazırlıklı olmak zorundayız." dedi.

        Kurtulmuş, Ordu Valiliğinde düzenlenen AFAD bilgilendirme toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, TBMM Başkanı olduktan sonra Ordu'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek, "Ne yazık ki 8-10 Temmuz tarihleri arasında yaşadığımız sel ve heyelan felaketinin arkasından bu ziyareti yapmak mümkün oldu." ifadesini kullandı.

        Yaşanan sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurtulmuş, "Çok yoğun bir yağmurdu. Çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalındı. Ama Allah'a çok şükür bir can kaybının olmaması, bu anlamda bir tesellidir. Ayrıca başta valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızın tamamının, çok ciddi bir koordinasyonla kısa süre içerisinde hemen duruma müdahale etmiş olmaları, sel felaketinden sonra ortaya çıkan zararların kısa süre içerisinde karşılanmasına, bunların telafi edilmesine vesile oldu. Büyük bir felaket, maalesef yine izleri oldu, ama büyük bir felaket geride kalmış oldu." diye konuştu.

        Bu süreçte eş güdüm içerisinde çalışan tüm kurumlara da teşekkür eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

        "Maalesef Türkiye, her bakımdan felaket riski altında olan bir ülke. Biz, risklere karşı önceden hazırlıklı olmak zorundayız. Karadeniz'de özellikle Doğu Karadeniz için konuşacağımız konulardan birisi bu sel felaketleri. Bununla ilgili insani kayıpların en aza indirilmesi, bu felaketlerin sonuçlarının minimum seviyeye çekilebilmesi için insan eliyle ortaya konulan mahsurlu yanlış uygulamaların da bir an evvel ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunların en başında, yanlış şehirleşmeler, dere yataklarına yapılan evler, konutlar, hatta iş yerleri geliyor. Bunları tekrar gözden geçirmek, bundan sonraki süreçlerde 'geliyorum' diyen bu felaketlere karşı tedbirli olmak ve felaketler gelmeden evvel şehirlerimizin direncini arttırmak mecburiyetindeyiz."

        - "Birinci önceliğimiz afetlere dirençli şehirleri oluşturmaktır"

        "Bu anlamda yeni dönemde hükümet olarak da birinci önceliğimiz afetlere dirençli şehirleri oluşturmaktır" diyen Kurtulmuş, "Hükümet de bunu ortaya koyacak ve bizler de bütün burada valilikler, belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, büyük bir eş güdüm içerisinde şehirlerimizin afetlere karşı dirençli hale gelmesi için maksimum gayretle çabalarımızı ortaya koyacağız. Mühim olan esenlik ve huzur içerisinde vatandaşlarımızın yaşamalarının temin edilmesidir. İnsan eliyle ortaya konulan zararların ortadan kaldırılabilmesidir. Yerkürede zaten bugün karşılaştığımız sorunların neredeyse hemen tamamına yakını, insanların kendi elleriyle ortaya koymuş olduğu yanlış uygulamaların sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "En başta çevre kirliliği ve aynı şekilde iklim değişiklikleri olmak üzere çok yüksek hava sıcaklıklarına ulaşan dünyanın dört bir tarafındaki bu iklim değişikliği vesilesiyle bunların hepsi insan eliyle ortaya çıkan sonuçlar. Bunları da ortadan kaldırmak için şuurlu olmak durumundayız. Hem insan olarak, insan toplulukları olarak toplumumuzu en iyi şekilde korumak, güçlendirmek mecburiyetindeyiz. Hem de bu toplumun güçlü, mesut ve müreffeh bir şekilde yaşayabilmesi için çevreyi de çok ciddi bir şekilde korumak mecburiyetindeyiz. Bunun için el birliğiyle gayret edeceğiz."

        Konuşmanın ardından Ordu İl Acil ve Afet Durum Müdürü Osman Işık tarafından brifing verildi.

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