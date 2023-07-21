TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fatsa'da Organize Sanayi Bölgesi Toplu Açılış Programı'nda konuştu:

ORDU (AA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Demokratik standartları yanında demokratik katılımın da temsil gücünün de çok yüksek olduğu bir parlamentoyu bu millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermiştir." dedi.

Kurtulmuş, Fatsa ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi Toplu Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, 3 sanayi tesisinin açılışında bulunduğu için memnun olduğunu söyledi.

Fabrikaların kuruluşunda emeği geçen yöneticilere teşekkür eden Kurtulmuş, "Emekleri var olsun. İnşallah bu fabrikalar hayırlı rızık kapısı hayırlı, bereketli, bol kazançların gerçekleştiği bir istihdam kapısı olsun." diye konuştu.

Fatsa'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde 8 bin 500 kişinin istihdam edildiğini ifade eden Kurtulmuş, "İnşallah genişleme alanlarıyla, yeni yatırımlarıyla birlikte sayının 15 bine çıkacağını biliyoruz. Şimdiden bu yatırımları yapacak arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- "Dünya demokrasi tarihi bakımından ibretle örnek alınacak bir seçimi geride bıraktık"

Kurtulmuş, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik yaptığı değerlendirmesinde, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de 2023 yılında 2. turu 28 Mayıs'ta tamamlanan seçimler hem 1. turu itibarıyla, hem 2. turu itibarıyla sadece Türkiye'de izlenmedi dünyanın dört bir tarafında izlendi. Bütün ülkeler, bütün oradaki siyaset merkezleri, Türkiye'nin 2023 seçiminin, dünyanın 2023'teki en önemli seçimi olduğunun altını çizdiler. Kimisi dostane bir şekilde Türkiye'deki gelişmeleri izledi, kimisi Türkiye'nin nasıl evrileceğine ilişkin bazı kaygılarını taşıyarak bu süreci izledi ama ne olursa olsun sonuçta Türkiye'de yaşadığımız seçim, hep beraber yaşadığımız seçim, her alanda örnek gösterilecek bir seçim oldu."

Seçimlere ilk turda yüzde 87’nin üstünde, 2. turda ise yüzde 85’in üstünde rekor bir katılım olduğunun altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Memleketin evlatları, vatandaşlarımız oy veren seçmenlerimiz demokrasi şöleninin paydaşı oldu. Ayrıca sadece katılımın yüksekliği dolayısıyla değil, Türkiye'nin her yerindeki seçim kampanyaları sırasında demokratik standartları çok yüksek bir kampanya süreci, dünyaya örnek olacak bir seçim sürecinin geride bırakılmasına vesile oldu. Bundan dolayı bir kere daha sonucu ne olursa olsun 2023 yılında yaşadığımız bu seçime katkıda bulunan bütün yurttaşlarımıza, bütün seçmenlerimize canı yürekten teşekkür ediyoruz. Türkiye demokrasi tarihi bakımından örnek gösterilecek bir seçimi dünya demokrasi tarihi bakımından ibretle örnek alınacak bir seçimi geride bıraktık."

Milletin seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı ikinci kez Cumhurbaşkanı seçerek Türkiye'de güven ve istikrar istikametinde yürüyüşün devam ettirilmesi için kararını ortaya koyduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, "Ayrıca 600 milletvekili arkadaşımız milletimizin oylarıyla seçilerek parlamentoya geldiler. Parlamento da şu anda 15 partinin olduğu çok sesli bir parlamento, 6 grubun olduğu çok sayıda milletvekilinin grup üyesi olarak yer aldığı bir parlamento söz konusudur. Yani demokratik standartları yanında demokratik katılımın da temsil gücünün de çok yüksek olduğu bir parlamentoyu bu millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermiştir." dedi.

Kurtulmuş, her meselede yekvücut olarak yola devam edeceklerine değinerek, "Hep beraber tek tek bütün illerimizin daha ileriye, daha yukarıya çıkması için mücadele edeceğiz. Bugün Altınordu ilçesindeydik. 8 Temmuz'daki sel ve heyelan felaketi sonrasında yapılan çalışmaları bir kere daha müzakere ettik. Allah'a çok şükür o kadar büyük bir felaket olmasına rağmen valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve Ordu'daki bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız son derece yüksek bir koordinasyonla yaraların sarılması için seferber oldular ve başarılı oldular." diye konuştu.

"Türkiye ile birlikte hem bölgemiz hem dünya yeni bir dönemin içerisine girmiştir" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Dünyadaki bütün ekonomik ve siyasi dengeler denklemler, tabiri caizse yeniden kurulduğu bir dönemin içerisindeyiz. Hiçbir şey bildiğimiz şekilde, alıştığımız şekilde devam etmeyeceği bir sürecin içerisine giriyoruz. Özellikle bu bölgede Türkiye için daha güçlü olmak, yere daha sağlam basmak ve daha büyük hedefler etrafında kenetlenmekten başka inanın başka hiçbir yol yoktur. Hele hele bizim gibi büyük bir milletin vatanı olan bu aziz vatanda Sultan Alparslan bu vatanın kapılarını açarak bize yurt olarak tespit ettiği, temin ettiği günden itibaren hep hedeflerimiz ileriye doğru olmuştur. Hiçbir zaman atalarımız 2 gününü eşit geçirmemiş, günlerini gün etmemiştir. Hep mücadele içinde olduk. Asırlardır böyle olduk ama hep bu mücadelenin önünde önümüze büyük hedefler koyduk. Sıradan bir ülke gibi esen rüzgarın önünde, suyun üstündeki saman çöpü gibi oradan oraya savrulmak bize yakışmaz."

-"Önümüzdeki asrın sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin asrı olmasıdır"

Cumhuriyet'in 2. asrının her alanda güçlü Türkiye'nin asrı olacağının altını çizen Kurtulmuş, şunları belirtti:

"Topu, tüfeği, kazması, küreği bile olmayan bu millet, atalarımız, dedelerimiz, Allah diyerek ayağa kalktı ve o küllerin üzerinden yeni Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Allah'a çok şükür, çok badireler atlattık, çok zor zamanlardan geçtik ama sonuç itibariyle Cumhuriyetimizin birinci asrını geride bıraktık. Şimdi önümüzde Cumhuriyetimizin 2. asrı var. 2023 onun için sıradan bir tarih değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinin miladı olan önemli dönüm noktalarından birisidir. Sadece bir slogan olarak söylenmiş değil, bir hedef olarak önümüze konulmuş ve konulması gereken bir tarihtir. İnşallah Cumhuriyetimizin 2. asrı her alanda güçlü Türkiye'nin asrı olacaktır. Eğitimden sanayiye kadar uluslararası ilişkilerden, toplumsal yapının güçlendirilmesine kadar sağlıktan, çevre alanındaki atılımlarımıza kadar hangi alan aklımıza geliyorsa hep en iyisi, en ilerisi, en yukarısındakini gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz."

Türkiye'nin gayretle önüne koyduğu hedef için çalıştığına vurgu yapan Kurtulmuş, "Önümüzdeki asrın sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin asrı olmasıdır. Sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye. Sözün güçlü olması iyi bir şeydir. Sözünüz güçlü olursa tesir eder ama sözüm özellikle bugünkü dünyada uluslararası alanda Türkiye'nin kendi hedeflerini kendi tezlerini güçlü bir şekilde gerçekleştirebilmesi için güçlü sözünün arkasına tesirli bir gücü koyması gerekir. Milli savunmadan işte bu sanayi tesislerine." değerlendirmesinde bulundu.

Üretim, sanayi, eğitimim başta olmak üzere her alanda daha ileriye gideceklerinin altını çizen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Birlik içerisinde olacağız. Beraberlik içerisinde olacağız. 2 günü eşit olmayacağız. Hep ileriye doğru hedefimizi koyacağız ve Allah'a çok şükür bu millet önüne koyduğu bütün hedefleri gerçekleştirmiş bir millettir Bu milletle, bu yeni hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Ümit ediyorum, dua ediyorum, arzu ediyorum ve hep beraber hepimiz bunun için çalışıyoruz. Gayret ediyoruz ki belki biz görmesek bile bizden sonraki çocuklarımız, torunlarımız Türkiye'nin çok daha güçlü bir ülke olduğunu, tüm Türkiye'nin sözünün dünya sistemine nizam veren, intizam veren hizalayan sözler olduğuna şahit olacaktır. Bu inançla yürüyeceğiz."

Büyük Türkiye, güçlü Türkiye, Türkiye yüzyılı derken sadece bir hikaye anlatmadıklarını ifade eden Kurtulmuş, "Sadece bir hedeften bahsetmiyoruz. İçimiz yanarak beynimizin bütün hücrelerine kadar mücadele ederek, düşünerek bu ülkeyi nasıl daha güçlü hale getireceğiz, onun çalışmasını yapıyoruz. Sen-ben diyerek ayrılık ötekileştirmek üzerinden değil, biz diyerek bütünleştirerek yolumuza devam ediyoruz. Allah izin verirse daha güçlü Türkiye olacağız. Bunun yolu da tek tek şehirlerimizin güçlü olmasından geçiriyor."

Kurtulmuş, konuşmanın ardından, beraberindekilerle birlikte tesislerin açılışını gerçekleştirdi.